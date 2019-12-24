"Укртелеком" підвищує ціни на телефонний зв’язок та інтернет: деталі

Компанія "Укртелеком" підвищує тарифи на телефонний зв'язок, інтернет та послуги міжнародного телефонного зв’язку. За сервіси доведеться платити більше вже зі січня 2020 року.

З січня 2020 року "Укртелеком" підвищує тарифи на телефонний зв'язок на 20-24%, тобто на 18-24 гривень. Про це повідомив директор з корпоративних комунікацій компанії Михайло Шуранов, пише Інтерфакс-Україна.

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Як зміниться вартість тарифів

Тариф Домашній Безлімітний передбачає 1000 хвилин на міжміські дзвінки, 200 хвилин на мобільні номери і безлімітний місцеву телефонію. Раніше коштував 99 гривень, зі січня – 123 гривень на місяць.

передбачає 1000 хвилин на міжміські дзвінки, 200 хвилин на мобільні номери і безлімітний місцеву телефонію. Раніше коштував 99 гривень, зі січня – 123 гривень на місяць. Тариф Домашній Базовий передбачає 500 хвилин міжміських розмов і 120 хвилин на мобільні номери. Коштував 94 гривні, буде – 117.

передбачає 500 хвилин міжміських розмов і 120 хвилин на мобільні номери. Коштував 94 гривні, буде – 117. Вартість Тарифу Простого зросте з 67,10 гривні до 73,81 гривні.

Також "Укртелеком" змінює плату за деякі інші послуги, зокрема:

доступ в інтернет;

міжнародний телефонний зв'язок;

вартість користування проводовим радіомовленням, IP-телексом;

надання в користування з'єднувальних ліній, ліній безпосереднього зв'язку;

підключення обладнання охоронної сигналізації та інші.

Раніше в "Укртелекомі" повідомили, що з 1 лютого 2020 року у чотирьох областях зникне проводове радіомовлення, а в усій Україні – таксофони.