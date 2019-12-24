"Укртелеком" підвищує ціни на телефонний зв’язок та інтернет: деталі
Компанія "Укртелеком" підвищує тарифи на телефонний зв'язок, інтернет та послуги міжнародного телефонного зв’язку. За сервіси доведеться платити більше вже зі січня 2020 року.
З січня 2020 року "Укртелеком" підвищує тарифи на телефонний зв'язок на 20-24%, тобто на 18-24 гривень. Про це повідомив директор з корпоративних комунікацій компанії Михайло Шуранов, пише Інтерфакс-Україна.
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Як зміниться вартість тарифів
- Тариф Домашній Безлімітний передбачає 1000 хвилин на міжміські дзвінки, 200 хвилин на мобільні номери і безлімітний місцеву телефонію. Раніше коштував 99 гривень, зі січня – 123 гривень на місяць.
- Тариф Домашній Базовий передбачає 500 хвилин міжміських розмов і 120 хвилин на мобільні номери. Коштував 94 гривні, буде – 117.
- Вартість Тарифу Простого зросте з 67,10 гривні до 73,81 гривні.
Також "Укртелеком" змінює плату за деякі інші послуги, зокрема:
- доступ в інтернет;
- міжнародний телефонний зв'язок;
- вартість користування проводовим радіомовленням, IP-телексом;
- надання в користування з'єднувальних ліній, ліній безпосереднього зв'язку;
- підключення обладнання охоронної сигналізації та інші.
Раніше в "Укртелекомі" повідомили, що з 1 лютого 2020 року у чотирьох областях зникне проводове радіомовлення, а в усій Україні – таксофони.
Що відомо про "Укртелеком"? Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Наразі значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби. Компанією володіє група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.