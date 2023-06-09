В Киеве могут появиться укрытия, которые будут открываться автоматически: сколько их будет
Источник:КГГА
В столице власти планируют создать новые укрытия, а старые превратить в открывающиеся автоматически после начала воздушной тревоги. Кроме того, в КГГА также заявили о закупке модульных железобетонных укрытий.
В столице планируется оснастить около 3 тысяч укрытий автоматизированной системой открытия и закупить 200 модульных укрытий. На эти проекты в 2023 году будет выделено 750 миллионов гривен.
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Что известно о создании новых укрытий в Киеве
В Киеве после постоянных атак врага провели ревизию укрытий и по ее результатам приняли решение о создании дополнительных хранилищ. В частности, у КГГА планируют закупить 200 железобетонных модульных укрытий быстрого развертывания.
Для ремонта и улучшения уже созданных укрытий в 2023 году будет выделено 750 миллионов гривен. Кроме того, в столице проверят подвальные и цокольные помещения и определят, какие из них можно будет превратить в укрытие. Замглавы КГГА Петр Пантелеев обещает, где это возможно, дополнить фонд защитных сооружений.
Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города.
– заявил Петр Пантелеев.
Оснастить системой автоматического открытия планируют около 3 тысяч укрытий. В городских властях сообщили, что тестировать эту систему уже начали в Дарницком районе Киева, впоследствии кодовые замки к укрытиям введут по всему городу.
Как прошли проверки столичных укрытий
- С начала июня мэр города, полиция и другие уполномоченные органы производят ревизию киевских укрытий. Начались проверки после того, как в ночь на 1 июня после российской атаки погибли три человека – две женщины и 9-летний ребенок. Они пытались попасть в укрытие, однако оно было закрыто.
- Первые проверки показали, что состояние укрытий – неудовлетворительное. Более половины хранилищ были либо закрыты, либо непригодны к использованию. Мэр города Виталий Кличко заявил, что за укрытие ответственно местное самоуправление и главы районных администраций.
- Позже, 8 июня, на сессии Киевсовета проголосовали за важное решение – введение уголовной ответственности за недопуск граждан к укрытиям во время тревоги.