В Киеве могут появиться укрытия, которые будут открываться автоматически: сколько их будет

В столице власти планируют создать новые укрытия, а старые превратить в открывающиеся автоматически после начала воздушной тревоги. Кроме того, в КГГА также заявили о закупке модульных железобетонных укрытий.

В столице планируется оснастить около 3 тысяч укрытий автоматизированной системой открытия и закупить 200 модульных укрытий. На эти проекты в 2023 году будет выделено 750 миллионов гривен.

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Что известно о создании новых укрытий в Киеве

В Киеве после постоянных атак врага провели ревизию укрытий и по ее результатам приняли решение о создании дополнительных хранилищ. В частности, у КГГА планируют закупить 200 железобетонных модульных укрытий быстрого развертывания.

Для ремонта и улучшения уже созданных укрытий в 2023 году будет выделено 750 миллионов гривен. Кроме того, в столице проверят подвальные и цокольные помещения и определят, какие из них можно будет превратить в укрытие. Замглавы КГГА Петр Пантелеев обещает, где это возможно, дополнить фонд защитных сооружений.

Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города.

– заявил Петр Пантелеев.

Оснастить системой автоматического открытия планируют около 3 тысяч укрытий. В городских властях сообщили, что тестировать эту систему уже начали в Дарницком районе Киева, впоследствии кодовые замки к укрытиям введут по всему городу.

Как прошли проверки столичных укрытий