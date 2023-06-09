У столиці планують оснастити близько 3 тисяч укриттів автоматизованою системою відкриття та закупити 200 модульних сховищ. На ці проєкти цьогоріч виділять 750 мільйонів гривень.
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Що відомо про створення нових укриттів у Києві
В Києві після постійних атак ворога провели ревізію укриттів, і за її результатами ухвалили рішення про створення додаткових сховищ. Зокрема, у КМДА планують закупити 200 залізобетонних модульних укриттів швидкого розгортання.
Для ремонту та покращення вже створених укриттів у 2023 році виділять 750 мільйонів гривень. Окрім того, у столиці перевірять підвальні та цокольні приміщення та визначать, які з них також можна буде перетворити на укриття. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв обіцяє, де це можливо, доповнити фонд захисних споруд.
Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей насамперед у спальних районах міста,
– заявив Петро Пантелеєв.
Оснастити системою автоматичного відкриття планують близько 3 тисяч сховищ. У міській владі повідомили, що тестувати цю систему вже почали у Дарницькому районі Києва, згодом ж кодові замки до укриттів запровадять по всьому місту.
Як пройшли перевірки столичних укриттів
- З початку червня мер міста, поліція та інші уповноважені органи проводять ревізію київських укриттів. Почалися перевірки після того, як в ніч на 1 червня після російської атаки загинули троє людей – дві жінки та 9-річна дитина. Вони намагалися потрапити в укриття, проте воно було зачинене.
- Перші перевірки показали, що стан укриттів – незадовільний. Більш ніж половина сховищ були або зачинені, або непридатні до використання. Мер міста Віталій Кличко заявив, що за укриття відповідальне місцеве самоврядування та голови районних адміністрацій.
- Згодом, 8 червня, на сесії Київради проголосували за важливе рішення – запровадження кримінальної відповідальності за недопуск громадян до укриттів під час тривоги.