Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він пояснив, чому ці рішення важливі для збалансування влади.

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"Київрада має ухвалити комплексний проєкт рішення, який стосується укриттів. Зокрема, попередити власників приватних приміщень, що в разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені. Та звернутися до уряду і парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів", – повідомив Віталій Кличко.

Також, за словами мера, Київрада розгляне звернення до Президента, парламенту та уряду про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці. Зміни до порядку їх призначення були внесені за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення, нагадує Кличко.

Мера фактично позбавляють важелів в управлінні містом, його життєзабезпечення. Райони перетворили на окремі князівства. Також створена військова адміністрація. Тобто ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність – тільки на мері міста. В результаті цього ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею. Тому Київрада також розгляне звернення про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці,

– зазначив Кличко.

Він відзначив, що за 2022 – 2023 роках місто виділило районам як відповідальним розпорядникам коштів понад 1,2 мільярда гривень на ремонтні роботи в спорудах цивільного захисту. З них РДА освоїли більш як 10%, а тепер "розказують, що в них нібито мало повноважень та недостатньо коштів".

Також у зверненні міститься вимога дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. А саме – щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова, як це є за законом про столицю і рішенням Конституційного Суду 2001 року.

"90% повноважень міської адміністрації – це повноваження органів місцевого самоврядування. І тільки міська рада має право контролювати виконання цих повноважень. Вони не можуть бути делеговані іншим органами влади", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва прозвітував про допомогу, яку надає Херсонщині Київ. За його словами, наразі столиця зосередилася на передачі мотопомп, плавзасобів, харчів та питної води.