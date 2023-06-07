Призначений урядом відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін повідомив, що станом на 7 червня перевірили вже більшість столичних сховищ. За словами міністра з питань стратегічних галузей абсолютна більшість з них для киян у випадку повітряної тривоги недоступні – або вони були зачинені, або ж непридатні.

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Яка ситуація з укриттями у Києві

Перевірка укриттів у столиці вже наближається до кінця – наразі комісія відвідала вже 3, 382 об'єкти – тобто 73% від усіх укриттів міста. Але під час ревізії виявилося, що серед них тільки 35% придатні для того, щоб ховатися там від ворожих ракетних атак.

Технічна придатність укриттів з одного боку дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним,

– розповіли у комісії.

Насамкінець там зазначили, що результати ревізії поки що залишаються невтішними.

Хто відповідальний за зачинені укриття

Під час перевірки сховищ мер міста Віталій Кличко наголосив, що за доступність укриттів відповідальні військові адміністрації та голови районів Києва.

"Підкреслю ще раз, відповідальні за облаштування і роботу укриттів – їхні балансоутримувачі й глави районів. Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо в воєнний час", – заявив мер.

Зверніть увагу! Кличко також повідомив, що звертатиметься до президента і вимагатиме заміни голів районних адміністрацій, де показники по доступності укриттів найгірші. Наразі це Солом'янська та Подільська райдержадміністрації – там у задовільному стані менше половини сховищ.

Чому в столиці почалися перевірки укриттів