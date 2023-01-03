В Украине укрытия будут в пределах пешей доступности: где их будут размещать

Российские оккупанты обстреливают мирные украинские города, поэтому вопрос безопасности является ключевым. В 2023 году в пределах пешей доступности будут строиться укрытия.

Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает 24 канал. Он озвучил правительственные приоритеты и основные направления, по которым Украина будет двигаться вперед в 2023 году.

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Укрытия продолжат обустраивать

По словам Шмыгаля, первый приоритет для правительства в 2023 году – обеспечение армии, оборона и безопасность. В этом году половину бюджета направят на обеспечение ВСУ всем необходимым.

Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность. Наша армия станет еще сильнее. Мы активизируем новые программы производства и закупки оружия и техники,

– заметил премьер.

В то же время, так же ключевым будет компонент безопасности. Шмигаль отметил, что Украина ведет войну с циничным и коварным врагом.

"Для него жертвы среди мирного населения так же желательны, как и среди военных. Поэтому мы нуждаемся в безопасности повсюду. В 2023 году будем активно создавать инфраструктуру безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешеходной доступности", – пояснил глава правительства.

В частности, 3 января приняли решение об усовершенствовании проектирования зданий. По словам Шмыгаля, также будет определен перечень объектов, во время строительства которых обязательно должны быть предусмотрены укрытия и другие элементы защиты. В частности, говорится о:

учебные заведения,

больницы,

жилые и общественные здания,

объекты критической инфраструктуры

"Мы также будем устанавливать дополнительные средства проверки в общественных местах: рамки и сканеры. В условиях борьбы с настоящим террористом - это тоже неотделимое мероприятие", – заявил премьер.

Он подытожил, что в Украине регулируют оборот оружия – реализуют право людей на самозащиту и одновременно сформируют необходимые предохранители.



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