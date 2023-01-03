Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він озвучив урядові пріоритети та основні напрямки, за якими Україна рухатиметься вперед у 2023 році

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Укриття продовжать облаштовувати

За словами Шмигаля, перший пріоритет для уряду у 2023 році – забезпечення армії, оборона та безпека. Цьогоріч половину бюджету скерують на забезпечення ЗСУ всім необхідним.

Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. Наша армія стане ще сильнішою. Ми активізуємо нові програми виробництва й закупівлі зброї та техніки,

– зауважив прем'єр.

Водночас так само буде ключовим компонент безпеки. Шмигаль зазначив, що Україна веде війну з цинічним і підступним ворогом.

"Для нього жертви серед мирного населення такі ж бажані, як і серед військових. Тому ми потребуємо безпеки всюди. У 2023 році будемо активно створювати інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності", – пояснив голова уряду.

Зокрема, 3 січня ухвалили рішення про вдосконалення проєктування будівель. За словами Шмигаля, також визначать перелік об'єктів, під час будівництва яких обов'язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Мовиться про:

заклади освіти,

лікарні,

житлові та громадські будівлі,

об'єкти критичної інфраструктури.

"Ми також будемо встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях: рамки та сканери. В умовах боротьби зі справжнім терористом – це так само невіддільний захід", – заявив прем'єр.

Він підсумував, що в Україні регулюють обіг зброї – реалізують право людей на самозахист і водночас сформують необхідні запобіжники.



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