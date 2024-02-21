Украинская металлургия начала увеличивать производство стали. В январе 2024 года его объемы выросли почти в два раза. Но проблемой, помимо логистики, остается дефицит металлолома, который могла бы покрыть Укрзалізниця.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на один из украинских телеграм-каналов.

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Как отмечает издание, в этом году ожидается снижение заготовки металлолома в Украине из-за сокращения базы, заминированных территорий и мобилизации.

"Покрыть дефицит могут государственные монополии, которые по специфике деятельности постоянно списывают устаревшее имущество. Крупнейшая из них – АО "Укрзалізниця" (УЗ)", – отмечают журналисты.

В 2022 году УЗ продала 113 тысяч тонн на 670 миллионов гривен, в 2023 – 76 тысяч тонн на 460 миллионов гривен. Впрочем, последние аукционы по продаже компания проводила только в начале сентября 2023 года. Уже полгода УЗ не продает лом.

В прошлом году руководство УЗ продвигало идею реализации лома, в том числе на экспорт, минуя площадку Prozorro.Продажи. Такая схема имела много вопросов относительно прозрачности, поэтому правительство не позволило УЗ такие действия. После этого руководство УЗ прекратило любые контакты с участниками рынка и оставило эту сферу своего хозяйствования на самотек,

– говорится в публикации.

Между тем, по информации СМИ, на складах структурных подразделений Укрзалізниці уже собрались большие излишки лома.

"Равнодушие, некомпетентность или халатность мешают УЗ получать дополнительный доход от продаж металлолома. В текущей ситуации возобновление диалога между УЗ и металлургами – это win-win сценарий для интересов страны. Внутренняя переработка сырья принесет пользу стране, а УЗ улучшит свои финпоказатели", – резюмирует издание.