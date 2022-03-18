В Укрзализныце предупредили об ограничении работы сайта из-за технических работ
Источник:телеграм Укрзализныци
Из-за вражеских обстрелов украинцы вынуждены выезжать в безопасные города, в частности эвакуационными поездами. В Укрзализныце сообщили об ограничении работы сайта ночью 18 марта.
Чтобы поехать не эвакуационными рейсами, пассажирам нужно обращаться в кассу или покупать билет через сайт.
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В УЗ предупредили об ограничении работы сайта
Функционирование официального сайта Укрзализныци, сайта по продаже билетов и чат-бота временно ограничат ночью 18 марта. Причина – проведение технических работ.
Чтобы получить дополнительную информацию, можно обратиться на горячую линию Укрзализныци по телефону 0 800 503 111. Кроме этого, в компании напомнили, что эвакуационные рейсы с востока на запад пока не требуют приобретения билетов.
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