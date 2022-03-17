Щоб поїхати не евакуаційними рейсами, пасажирам потрібно звертатися до каси чи купувати квиток через сайт.
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В УЗ попередили про обмеження роботи сайту
Функціонування офіційного сайту Укрзалізниці, сайту з продажу квитків та чат-боту тимчасово обмежать вночі 18 березня. Причина – проведення технічних робіт.
Щоб отримати додаткову інформацію, можна звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці за телефоном 0 800 503 111. Окрім цього, у компанії нагадали, що евакуаційні рейси зі сходу на захід наразі не потребують придбання квитків.
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