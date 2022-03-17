Так, від початку війни залізницею евакуювалися 2,6 мільйона громадян.

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УЗ евакуювала 350 жителів Маріуполя, які дістались Запоріжжя

Близько 350 біженців з Маріуполя дісталися Запоріжжя та прямують трьома різними поїздами Укрзалізниці у трьох безпечних напрямках,

– заявили у пресслужбі УЗ.

Також в компанії підкреслили, що готові й надалі забезпечити потяги для порятунку мешканців зі сходу України.

Зверніть увагу! Сьогодні, 17 березня, погоджено 9 гуманітарних коридорів, зокрема з Маріуполя до Запоріжжя, з Бородянки до Житомира, з Шевченкове до Броварів.

17 березня відбудеться низка евакуаційних залізничних рейсів

З Харкова:

08:00 – Інтерсіті+ до Львова.

09:40 – №229/230 до Ужгорода.

13:00 – №239/240 до Львова.

14:00 – Інтерсіті+ до Львова.

З Дніпра:

08:00 – Інтерсіті+ до Львова.

10:30 – №903/904 до Дрогобича.

З Краматорська:

13:00 – №273/274 до Львова.

16:00 – №275/276 до Львова.

З Кривого Рогу:

11:00 – №219/220 до Ужгорода.

Зі Запоріжжя:

10:00 – №902/901 до Хелма.

16:05 – №225/226 до Ковеля.

18:00 – №234/233 до Ужгорода.

Додаткові рейси поїдуть:

З Одеси до Ужгорода о 22:32.

З Києва до Хелма о 19:13.

Їдуть також потяги Інтерсіті+ з Дарниці до Львова о 08:00 та о 17:00, а до Харкова – о 01:00 та о 07:00.

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