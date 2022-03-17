Так, від початку війни залізницею евакуювалися 2,6 мільйона громадян.
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УЗ евакуювала 350 жителів Маріуполя, які дістались Запоріжжя
Близько 350 біженців з Маріуполя дісталися Запоріжжя та прямують трьома різними поїздами Укрзалізниці у трьох безпечних напрямках,
– заявили у пресслужбі УЗ.
Також в компанії підкреслили, що готові й надалі забезпечити потяги для порятунку мешканців зі сходу України.
17 березня відбудеться низка евакуаційних залізничних рейсів
З Харкова:
- 08:00 – Інтерсіті+ до Львова.
- 09:40 – №229/230 до Ужгорода.
- 13:00 – №239/240 до Львова.
- 14:00 – Інтерсіті+ до Львова.
З Дніпра:
- 08:00 – Інтерсіті+ до Львова.
- 10:30 – №903/904 до Дрогобича.
З Краматорська:
13:00 – №273/274 до Львова.
16:00 – №275/276 до Львова.
З Кривого Рогу:
11:00 – №219/220 до Ужгорода.
Зі Запоріжжя:
10:00 – №902/901 до Хелма.
16:05 – №225/226 до Ковеля.
18:00 – №234/233 до Ужгорода.
Додаткові рейси поїдуть:
- З Одеси до Ужгорода о 22:32.
- З Києва до Хелма о 19:13.
Їдуть також потяги Інтерсіті+ з Дарниці до Львова о 08:00 та о 17:00, а до Харкова – о 01:00 та о 07:00.
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