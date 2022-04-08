В Укрзализныце рассказали, когда восстановят железнодорожный мост из Ирпеня в Киев
8 апреля 2022 , 07:01Читати новину українською
Специальные работы по восстановлению моста Киев – Ирпень уже продолжаются. Мост собираются отстроить в течение месяца.
Об этом рассказал руководитель Юго-Западной железной дороги Андрей Букин.
Важно Шмыгаль объяснил, как государство будет помогать жителям освобожденных территорий
Мост хотят отстроить к 8 мая
Российские оккупанты разбомбили мост в Ирпень именно тогда, когда оттуда должны были эвакуировать людей. Сейчас продолжаются активные работы по его восстановлению.
Вот такие последствия "русского мира". С такой командой, как у нас, мы все восстановим. Главное, чтобы этой нечисти больше здесь не было,
– сказал господин Букин.
Что произошло с мостом в Ирпень: смотрите видео
Стоит посмотреть – назвали города, которые сейчас являются целью Путина: смотрите видео