В Укрзализныце заявили, что вводят верификацию через Дію.Підпис при покупке билетов на три поезда в тестовом режиме с 1 августа. Там объясняют, что это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

А также добавляют, что внимательно следят за результатами пилотного запуска, чтобы принять решение о расширении практики на другие рейсы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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При покупке каких билетов нужно пройти верификацию через Дію.Підпис?

По данным Укрзализныци, подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:

№29/30 Киев – Ужгород;

№12 Львов – Одесса;

№27/28 Киев – Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци. Зато, чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, оставили продажу билетов на эти поезда в ряде конкретных касс:

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Киеве (касса №21 и 22).

Отметим, что такие изменения не касаются рейсов со спецрезервом для военнослужащих. Защитники и защитницы, по-прежнему, могут оформлять билеты через сервисы "Армия+" и специальный портал УЗ для военных.