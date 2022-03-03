Укрзализныця делает все рейсы с востока и центра эвакуационными и закрывает продажу билетов

В Украине продолжается восьмой день полномасштабных атак России. Из-за этого Укрзализныця эвакуирует людей из самых горячих точек страны.

Отныне все рейсы с востока и центра на запад страны являются спасательными. Пассажиры могут бесплатно пользоваться поездами.

К теме Эвакуационные поезда из Украины: Укрзализныця опубликовала огромное расписание на 3 марта

Кто сможет эвакуироваться

Посадка на поезда будет приоритетной для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может меняться. Все зависит от оперативной ситуации.

Речь идет о таких графиковых поездах:

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№7/8 Киев – Черновцы;

№15/16 Харьков – Рахов;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№21/22 Харьков – Трускавец;

№25/26 Одесса – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№31/32 Кривой Рог – Ужгород;

№35/36 Одесса – Перемышль;

№37/38 Одесса – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№45/46 Краматорск – Ужгород;

№49/50 Киев – Трускавец;

№55/56 Киев – Рахов;

№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп;

№77/78 Одесса – Ковель;

№81/82 Киев – Ужгород;

№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель;

№91/92 Киев – Львов;

№95/96 Киев – Рахов;

№97/98 Киев – Ковель;

№114/113-142/141 Лиман – Львов;

№119/120 Запорожье – Львов;

№129/130 Кременчуг – Ворохта;

№149/150 Полтава – Черновцы;

№135/136 Одесса – Черновцы;

№249/250 Киев – Черновцы;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов;

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов;

№ 723 Харьков – Львов;

№ 747 Киев – Тернополь.

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