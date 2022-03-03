Укрзализныця делает все рейсы с востока и центра эвакуационными и закрывает продажу билетов
3 марта 2022 , 09:47Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
В Украине продолжается восьмой день полномасштабных атак России. Из-за этого Укрзализныця эвакуирует людей из самых горячих точек страны.
Отныне все рейсы с востока и центра на запад страны являются спасательными. Пассажиры могут бесплатно пользоваться поездами.
К теме Эвакуационные поезда из Украины: Укрзализныця опубликовала огромное расписание на 3 марта
Кто сможет эвакуироваться
Посадка на поезда будет приоритетной для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может меняться. Все зависит от оперативной ситуации.
Речь идет о таких графиковых поездах:
- №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- №3/4 Запорожье – Ужгород;
- №5/6 Мариуполь – Рахов;
- №7/8 Киев – Черновцы;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №21/22 Харьков – Трускавец;
- №25/26 Одесса – Рахов;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №31/32 Кривой Рог – Ужгород;
- №35/36 Одесса – Перемышль;
- №37/38 Одесса – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №45/46 Краматорск – Ужгород;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп;
- №77/78 Одесса – Ковель;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель;
- №91/92 Киев – Львов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №97/98 Киев – Ковель;
- №114/113-142/141 Лиман – Львов;
- №119/120 Запорожье – Львов;
- №129/130 Кременчуг – Ворохта;
- №149/150 Полтава – Черновцы;
- №135/136 Одесса – Черновцы;
- №249/250 Киев – Черновцы;
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 705 Дарница – Киев Пас – Львов;
- № 715 Дарница – Киев Пас – Львов;
- № 723 Харьков – Львов;
- № 747 Киев – Тернополь.
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