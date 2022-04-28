Укрзализныця добавляет сообщения с Польшей для Ровно и Бердичева

Совсем скоро поезд Киев – Хелм будет останавливаться в Ровно и Бердичеве. Так жители этих городов смогут уехать в Польшу.

Дополнительные остановки будут введены уже с 1 мая.

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Когда именно поезд будет проезжать Ровно и Бердичев

Так, поезд Киев – Хелм будет останавливаться в Бердичеве в 1:37, а в Ровно – в 5:26. Прибытие в Хелм – в 11:30.

На обратном направлении остановка в Ровно будет в 1:00, в Хелме – 4:31.

В Укрзализныце отмечают, что вокзалы Ровно и Бердичева будут открыты круглосуточно. Там люди смогут дождаться завершения комендантского часа.

Кроме того, украинские беженцы смогут бесплатно пользоваться польскими поездами еще и в мае. Соответствующее решение было принято представителями местной железной дороги.

Напомним, 25 апреля россияне обстреляли 5 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине.

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