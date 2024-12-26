Как информирует 24 Канал, об этом рассказал глава офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовоз на конференции "Украина и мир впереди", которую организовало издание NV при поддержке The Economist.

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По словам Водовоза, Метинвест уже столкнулся со значительным ростом операционных расходов и снижением конкурентоспособности, что привело к остановке Ингулецкого горно-обогатительного комбината. Поэтому сейчас стратегия группы заключается в сохранении коллектива и поддержке текущих операций. А дополнительный рост тарифов только ослабит позиции бизнеса.

"Сегодня у нас остановлен ИнГОК, это 4 тысячи человек без работы, для которых мы стараемся сделать все возможное – трудоустроить на других активах, помочь. Две причины остановки актива – высокие тарифы на электроэнергию и на перевозку по железной дороге. Мы не достреливаем по себестоимости до наших якорных рынков. И сейчас мы видим, что Укрзализныця хочет снова повысить тарифы на 37%. Предлагается почти четырехкратное повышение тарифа на транспортировку газа, а тариф на передачу электричества уже повысили на 30%. В таких условиях думать о будущем развитии очень трудно. Мы включили режим выживания и стараемся как-то сохранить то, что имеем", – сказал он.

Глава офиса гендиректора Метинвеста добавил, что регуляторные органы и государственные компании должны построить диалог с бизнесом по тарифной политике. Ведь бизнес является основным потребителем услуг этих компаний, и их решения будут влиять на деятельность предприятий и показатели украинской экономики.

Да, Укрзализныця имеет свои расходы, многое сделала, помогла с эвакуацией. Но надо также смотреть вперед. УЗ последние 2 года прибыльная, а мы имеем убытки. У них за 2024 год около 6 миллиардов кэша, а у нас нет кэша. Они не хотят реструктуризировать свои обязательства, а частному бизнесу надо это делать по бондам и так далее. И, главное, у нас сейчас с государственными монополистами нет дискуссии – ни с НКРЭКУ, ни с УЗ, вот в чем беда,

– заметил он.

Ранее ОП Укрметаллургпром (УМП) также призвало премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра по восстановлению Алексея Кулебу не повышать тариф на грузовые перевозки Укрзализныци: там заметили, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит кулуарные обсуждения с УЗ без участия бизнес сообщества, тем временем последствия повышения тарифов для экономики Украины будут катастрофические, и угрожают Украине остановкой стратегических предприятий и существенным сокращением валютной выручки.