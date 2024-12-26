Як інформує 24 Канал, про це розповів голова офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз на конференції "Україна та світ попереду", яку організувало видання NV за підтримки The Economist.

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За словами Водовоза, Метінвест вже зіткнувся зі значним зростанням операційних витрат та зниженням конкурентоспроможності, що призвело до зупинення Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Тож зараз стратегія групи полягає у збереженні колективу та підтримці поточних операцій. А додаткове зростання тарифів лише послабить позиції бізнесу.

"Сьогодні в нас зупинений ІнГЗК, це 4 тисячі людей без роботи, для яких ми намагаємося зробити все можливе – працевлаштувати на інших активах, допомогти. Дві причини зупинення активу – високі тарифи на електроенергію та на перевезення залізницею. Ми не дострілюємо по собівартості до наших якірних ринків. І зараз ми бачимо, що Укрзалізниця хоче знову підвищити тарифи на 37%. Пропонується майже чотирикратне підвищення тарифу на транспортування газу, а тариф на передачу електрики вже підвищили на 30%. В таких умовах думати про майбутній розвиток дуже важко. Ми увімкнули режим виживання і стараємось якось зберегти те, що маємо", – сказав він.

Голова офісу гендиректора Метінвесту додав, що регуляторні органи та державні компанії мають побудувати діалог із бізнесом щодо тарифної політики. Адже бізнес є основним споживачем послуг цих компаній, і їхні рішення впливатимуть на діяльність підприємств та показники української економіки.

Так, Укрзалізниця має свої витрати, багато чого зробила, допомогла з евакуацією. Але треба також дивитися вперед. УЗ останні 2 роки прибуткова, а ми маємо збитки. В них за 2024 рік близько 6 мільярдів кешу, а в нас немає кешу. Вони не хочуть реструктуризувати свої зобов'язання, а приватному бізнесу треба це робити по бондах і так далі. І, головне, у нас зараз з державними монополістами немає дискусії – ні з НКРЕКП, ні з УЗ, от в чому біда,

– зауважив він.

Раніше ОП Укрметалургпром (УМП) також закликало прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра з відновлення Олексія Кулебу не підвищувати тариф на вантажні перевезення Укрзалізниці: там зауважили, що Міністерство розвитку громад та територій України проводить кулуарні обговорення з УЗ без участі бізнес спільноти, тим часом наслідки підвищення тарифів для економіки України будуть катастрофічні, і загрожують Україні зупинкою стратегічних підприємств та суттєвим скороченням валютної виручки.