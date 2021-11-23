Укрзализныця: Использование изношенных вагонов приводит к негативным последствиям

Последние 3 года в Украине растет число железнодорожных аварий, вызванных критическим износом грузовых вагонов. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, выступая на KUKHAR Discussion Court.

По его словам, более 30% аварий на железных дорогах связаны с подвижным составов и его неудовлетворительным состоянием. Речь идет о грузовых вагонах с превышенным нормативным сроком эксплуатации, уточнил представитель УЗ.

"У нас были, к сожалению, случаи, когда прямо в движении разваливается грузовой вагон, оттуда выкатывается груз на параллельную ж.-д. колею и встречный поезд врезается в этот груз и имеем сход с рельсов", – отметил он.

С целью недопущения подобных инцидентов министерство инфраструктуры разработало и опубликовало проект приказа о порядке списания грузовых вагонов и полувагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный.

"В Украине за безопасность ж.-д. движения отвечает "Укрзализныця". Поэтому мы первые поддерживаем решение министерства - в этом вопросе наводить порядок. Самое главное – это безопасность движения", – подчеркнул В.Ткачев. Он также отметил, что изношенные грузовые вагоны ухудшают качество перевозок.

"Например, около 30-50% полувагонов, которые мы подаем под погрузку – бракуется грузоотправителем. То есть мы подтащили полувагоны, грузоотправитель смотрит на них и говорит: нет, не подходит. Мы вынуждены локомотивным парком вытягивать эти вагоны, ремонтировать, затягивать новые. Таким образом у нас ухудшатся оборот вагонов. У нас вагоны простаивают под погрузочно-разгрузочными операциями в 2 раза больше времени", – пояснил представитель УЗ.

В связи с этим Мининфраструктуры планирует поэтапное списание изношенных грузовых вагонов в Украине с их заменой на новые. Данная норма будет распространяться не только на УЗ, но и на частные компании, у которых есть ж.-д. вагоны. "Мы просим за 7лет обновить (вагонный парк – ред.) при помощи лизинговых инструментов, банковских гарантий ", – сказал В.Ткачев.

Он выразил мнение, что в данном случае государственные интересы должны быть выше интересов отдельных компаний-операторов, которые имеют большой парк изношенных вагонов и не хотят инвестировать в его обновление.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал старт программы "Большая стройка" в железнодорожной отрасли, предусматривающей, в том числе обновление парка грузовых вагонов в стране.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что проект "Большая стройка: новая железная дорога" будет эффективным при соблюдении следующих условий: производство и ремонт подвижного состава на украинских предприятиях на основе трехлетнего планирования и реализация задекларированных намерений в полном объеме.