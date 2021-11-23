По его словам, более 30% аварий на железных дорогах связаны с подвижным составов и его неудовлетворительным состоянием. Речь идет о грузовых вагонах с превышенным нормативным сроком эксплуатации, уточнил представитель УЗ.

"У нас были, к сожалению, случаи, когда прямо в движении разваливается грузовой вагон, оттуда выкатывается груз на параллельную ж.-д. колею и встречный поезд врезается в этот груз и имеем сход с рельсов", – отметил он.

С целью недопущения подобных инцидентов министерство инфраструктуры разработало и опубликовало проект приказа о порядке списания грузовых вагонов и полувагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный.

"В Украине за безопасность ж.-д. движения отвечает "Укрзализныця". Поэтому мы первые поддерживаем решение министерства - в этом вопросе наводить порядок. Самое главное – это безопасность движения", – подчеркнул В.Ткачев. Он также отметил, что изношенные грузовые вагоны ухудшают качество перевозок.

"Например, около 30-50% полувагонов, которые мы подаем под погрузку – бракуется грузоотправителем. То есть мы подтащили полувагоны, грузоотправитель смотрит на них и говорит: нет, не подходит. Мы вынуждены локомотивным парком вытягивать эти вагоны, ремонтировать, затягивать новые. Таким образом у нас ухудшатся оборот вагонов. У нас вагоны простаивают под погрузочно-разгрузочными операциями в 2 раза больше времени", – пояснил представитель УЗ.

В связи с этим Мининфраструктуры планирует поэтапное списание изношенных грузовых вагонов в Украине с их заменой на новые. Данная норма будет распространяться не только на УЗ, но и на частные компании, у которых есть ж.-д. вагоны. "Мы просим за 7лет обновить (вагонный парк – ред.) при помощи лизинговых инструментов, банковских гарантий ", – сказал В.Ткачев.

Он выразил мнение, что в данном случае государственные интересы должны быть выше интересов отдельных компаний-операторов, которые имеют большой парк изношенных вагонов и не хотят инвестировать в его обновление.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал старт программы "Большая стройка" в железнодорожной отрасли, предусматривающей, в том числе обновление парка грузовых вагонов в стране.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что проект "Большая стройка: новая железная дорога" будет эффективным при соблюдении следующих условий: производство и ремонт подвижного состава на украинских предприятиях на основе трехлетнего планирования и реализация задекларированных намерений в полном объеме.