Пассажиров с билетами на эти поезда принимают на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления. Отмечается, что обмен билетов не обязателен.
Обратите внимание Киев ночью атаковали "Шахедами": уничтожили ли вражеские цели
Какие поезда изменят маршрут движения
По состоянию на утро 25 июля смена маршрута коснется поездов:
- №96 Рахов – Киев,
- №3 Ужгород – Запорожье,
- №87 Запорожье – Ковель.
Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, Укрзализныця принимает на следующие рейсы аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.
Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, о точном времени и станции следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде,
– отметили в компании.
Также Укрзализныця просит отнестись с пониманием к ситуации и призвала следить за обновлениями на официальных страницах.
"Железная дорога не останавливает движение", – подчеркнула компания.
Ночная атака Украины 25 июля: что известно
- В ночь на 25 июля воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа. Предварительно, враг применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed".
- Как отметили в КГВА, это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. К счастью, силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.
- По предварительной информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.
- Кстати, в столице воздушную тревогу объявили в 01:57, в области – в 01:42. Отбой в Киеве прозвучал в 05:01, в области еще через 15 минут.
- В Тернопольской области тоже была воздушная тревога. Была угроза атакой БПЛА типа "Шахед".
- Также в Воздушных силах предупреждали об опасности Ровенской и Хмельницкой областей. Там опасность была связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.
- На Востоке предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. В Воздушных силах призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.