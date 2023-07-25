Пасажирів із квитками на ці поїзди приймають на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку. Зазначається, що обмін квитків не є обов'язковим.

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Які потяги змінять маршрут руху

Станом на ранок 25 липня зміна маршруту торкнеться поїздів:

№96 Рахів – Київ,

№3 Ужгород – Запоріжжя,

№87 Запоріжжя – Ковель.

Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, Укрзалізниця приймає на наступні рейси аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді,

– зазначили у компанії.

Також Укрзалізниця просить поставитися з розумінням до ситуації та закликала слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках.

"Залізниця не спиняє рух", – підкреслила компанія.

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