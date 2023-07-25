Пасажирів із квитками на ці поїзди приймають на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку. Зазначається, що обмін квитків не є обов'язковим.
Зверніть увагу Київ вночі атакували "Шахедами": чи знищили ворожі цілі
Які потяги змінять маршрут руху
Станом на ранок 25 липня зміна маршруту торкнеться поїздів:
- №96 Рахів – Київ,
- №3 Ужгород – Запоріжжя,
- №87 Запоріжжя – Ковель.
Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, Укрзалізниця приймає на наступні рейси аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.
Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді,
– зазначили у компанії.
Також Укрзалізниця просить поставитися з розумінням до ситуації та закликала слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках.
"Залізниця не спиняє рух", – підкреслила компанія.
Нічна атака України 25 липня: що відомо
- У ніч проти 25 липня повітряна тривога у Києві тривала 3 години. Попередньо, ворог застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed".
- Як зазначили у КМВА, це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.
- За попередньою інформацією, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.
- До речі, у столиці повітряну тривогу оголосили о 01:57, в області – о 01:42. Відбій у Києві прозвучав аж о 05:01, в області ще через 15 хвилин.
- У Тернопільській області також була повітряна тривога. Була загроза атакою БпЛА типу "Шахед".
- Також у Повітряних силах попереджали про небезпеку для Рівненської та Хмельницької областей. Там небезпека була пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
- На Сході України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.