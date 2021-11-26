Пресс-служба Укрзализныци сообщила о соответствующем решении 26 ноября. Ранее все пассажиры были вынуждены при покупке билетов на электрички через официальный сайт получать на почту бланк заказа.
Заметьте Укрзализныця изменит расписание 16 поездов в направлении Харькова
Потом его необходимо было обменять в кассе на билет.
Пассажиры с бланками заказов не могли совершить посадку на поезд. АО "Укрзализныця" решило ряд технических вопросов и упростило этот процесс, отменив оформление бланков заказов для региональных поездов,
– говорится в сообщении.
До "Буковеля" могут построить отдельную ветку
- Укрзализныця может проложить отдельную железнодорожную ветку к горнолыжному курорту "Буковель" на Прикарпатье.
- С просьбой рассмотреть возможность строительства ветки к Укрзализныце обратилось руководство "Буковеля".
- Прогнозируют, что ее протяженность достигнет около 20 километров.
- Детали проекта пока не раскрывают.
- В общей сложности работы оценили в миллиард гривен.