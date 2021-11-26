Пресслужба Укрзалізниці повідомила про відповідне рішення 26 листопада. Раніше усі пасажири були змушені при купівлі квитків на електрички через офіційний сайт отримувати на пошту бланк замовлення.

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Згодом його необхідно було обміняти у касі на квиток.

Пасажири з бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд. АТ "Укрзалізниця" вирішило низку технічних питань та спростило цей процес, скасувавши оформлення бланків замовлень для регіональних потягів,

– мовиться у повідомленні.

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