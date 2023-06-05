Плановые ремонты инфраструктуры будут осуществляться на перегоне Яремче – Микуличин. Происходить они будут в течение 12 дней в период с 11 по 23 июня.

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Изменениям в расписаниях подвергнутся 9 поездов

Следовательно, графики и маршруты курсирования пассажирских поездов, которые проходят этим участком, будут изменены. Речь идет о восьми поездах, движение которых будет ограничено в определенные даты.

Так, в определенные даты ограниченными к Ивано-Франковску будут поезда:

№95/96 Киев – Рахов – Киев,

№6/5 Запорожье – Ясиня – Запорожье,

№15/16 Харьков – Ясиня – Харьков.

К Черновцам ограниченными будут:

№26/25 Одесса – Рахов,

№235/236 Одесса – Рахов,

№130/129 Кременчуг – Ворохта,

№149/150 Полтава – Ворохта.

Также поезд №357/358 Киев – Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.

Более того, один из поездов курсировать некоторое время не будет вообще. Речь идет о поезде №55/56 Киев – Рахов, который не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня и с 18 по 22 июня, а из Рахова – с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Просим пассажиров учитывать эти изменения при приобретении билетов и приносим извинения за временные неудобства,

– отметили в Укрзализныце.

Обратите внимание! В компании добавили, что все работы, влияющие на движение пассажирских поездов, планируется завершить к концу месяца, а именно к 24 июня.

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