Планові ремонти інфраструктури здійснюватимуться на перегоні Яремче – Микуличин. Відбуватимуться вони протягом 12 днів, у період з 11 по 23 червня.

Цікаво Укрзалізниця тепер аналізує відгуки пасажирів за допомогою ChatGPT

Змін у розкладах зазнають 9 потягів

Відтак графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою, будуть змінені. Мовиться про вісім потягів, рух яких буде обмежений в певні дати.

Так, в певні дати обмеженими до Івано-Франківська будуть поїзди:

№95/96 Київ – Рахів – Київ,

№6/5 Запоріжжя – Ясіня – Запоріжжя,

№15/16 Харків – Ясіня – Харків.

До Чернівців обмеженими будуть:

№26/25 Одеса – Рахів,

№235/236 Одеса – Рахів,

№130/129 Кременчук – Ворохта,

№149/150 Полтава – Ворохта.

Також поїзд №357/358 Київ – Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Ба більше, один з потягів курсувати деякий час не буде взагалі. Мовиться про поїзд №55/56 Київ – Рахів, який не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня та з 18 по 22 червня, а з Рахова – з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності,

– зазначили в Укрзалізниці.

Зверніть увагу! В компанії додали, що усі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до кінця місяця, а саме до 24 червня.

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