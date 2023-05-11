Як повідомляє 24 Канал, раніше Укрзалізниця отримувала в середньому 1 300 оцінок подорожей через свій застосунок в на день. Серед них близько 300 були детальними текстовими відгуками, що стосувалися безпосередньо роботи залізниці. Донедавна завдання обробки кожного відгуку лягало на плечі людини. Однак з інтеграцією ChatGPT цей трудомісткий і трудомісткий процес був автоматизований.

Читайте на сайті Білл Гейтс попередив про масову втрату робочих місць через ШІ і пояснив, що робити

Як все це працює?

Як розповіли в Укрзалізниці, використовуючи передові алгоритми обробки природної мови, ChatGPT тепер класифікує запити пасажирів за 21 окремою темою. Ці теми варіюються від "якості обслуговування" до "затримок". Після класифікації запити завантажуються в аналітичну систему, яка надає комплексну картину динаміки скарг для конкретних поїздів та маршрутів на щоденній, щотижневій та щомісячній основі.

Це інноваційне застосування ChatGPT принесло значні переваги для Укрзалізниці. Автоматизувавши аналіз зворотного зв'язку з пасажирами, компанія значно прискорила можливість виявляти проблемні місця та оперативно реагувати на них. Алгоритми штучного інтелекту ChatGPT продемонстрували вражаючу точність у 90% у правильному визначенні категорії кожного звернення.

Проте Укрзалізниця нагадує пасажирам, що вони можуть не обмежуватися використанням застосунку для обміну побажаннями чи пропозиціями. Компанія цінує зворотній зв'язок з усіх каналів, включаючи чат-бот Укрзалізниці на таких платформах, як:

Viber,

Telegram,

Facebook Messenger,

Apple Messages.

Цікаво У Китаї арештували чоловіка, який використав ChatGPT для створення фейкових новин

Крім того, пасажири можуть поділитися своїми думками через електронну пошту або QR-коди, розміщені на вокзалах та в поїздах. Виділені оператори Укрзалізниці завжди готові відповісти на будь-які запитання чи проблеми за телефоном гарячої лінії 0 800 503 111.