Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс

В "Укрзализныце" быстро реагируют на нужды людей. Перечень поездов на 9 марта дополнили еще одним дополнительным эвакуационным рейсом.

Так, Укрзализныця назначила дополнительный рейс Интерсити+ Днепр – Львов . Он планируется в 21:30 .

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Рейсы, которые Укрзализныця еще выполнит 9 марта:

Из Киева:

18:30 – №81 Киев – Ужгород

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:10 – №17 Харьков – Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

19:27 – №795 Харьков – Днепр

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

15.02 – Харьков – Ужгород

Рейсы по ст. Винница:

18:07 – №055 Киев – Рахов

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 – №081 Киев – Ужгород

22:32 – №042 Трускавец – Днепр

23:17 – №049 Киев – Трускавец

23:26 – №057 Киев – Ворохта

23:26 – №059 Киев – Чоп

В связи с насыщенностью рейсов из Харькова поезд №724 с сообщением Харьков – Львов, который должен был отправляться в 17:00, отменили. Также отменили рейс №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30 из-за перегруженности украинско-польского коридора.

Отметим, что приоритет на посадку у женщин, детей, а также пожилых людей. Будьте взаимовежливы и помните, что каждому сейчас тяжело, и берегите себя!

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