Укрзализныця назначает дополнительный эвакуационный рейс
9 марта 2022 , 18:17Читати новину українською
Источник:телеграмм Укрзализныци
В "Укрзализныце" быстро реагируют на нужды людей. Перечень поездов на 9 марта дополнили еще одним дополнительным эвакуационным рейсом.
Так, Укрзализныця назначила дополнительный рейс Интерсити+ Днепр – Львов . Он планируется в 21:30 .
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Рейсы, которые Укрзализныця еще выполнит 9 марта:
Из Киева:
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
- 15.02 – Харьков – Ужгород
Рейсы по ст. Винница:
- 18:07 – №055 Киев – Рахов
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
Отметим, что приоритет на посадку у женщин, детей, а также пожилых людей. Будьте взаимовежливы и помните, что каждому сейчас тяжело, и берегите себя!
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