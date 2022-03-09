Так, Укрзалізниця призначила додатковий рейс Інтерсіті+ Дніпро – Львів. Він планується о 21:30.
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Рейси, які Укрзалізниця ще здійснить 9 березня:
З Києва:
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
- 15.02 – Харків – Ужгород
Рейси по ст. Вінниця:
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
Зазначимо, що пріоритет на посадку у жінок, дітей, а також людей похилого віку. Будьте взаємоввічливими й пам'ятайте, що кожному зараз важко, і бережіть себе!
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