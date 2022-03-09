Так, Укрзалізниця призначила додатковий рейс Інтерсіті+ Дніпро – Львів. Він планується о 21:30.

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Рейси, які Укрзалізниця ще здійснить 9 березня:

З Києва:

18:30 – №81 Київ – Ужгород

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Лиман – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

15.02 – Харків – Ужгород

Рейси по ст. Вінниця:

18:07 – №055 Київ – Рахів

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Зверніть увагу! У зв'язку з насиченістю рейсів з Харкова, потяг №724 зі сполученням Харків – Львів, який мав відправлятися о 17:00, скасували. Також скасували рейс №7618/7619 Львів – Хелм о 20:30 через перевантаженість українсько-польського коридору.

Зазначимо, що пріоритет на посадку у жінок, дітей, а також людей похилого віку. Будьте взаємоввічливими й пам'ятайте, що кожному зараз важко, і бережіть себе!

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