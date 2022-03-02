Укрзализныця назначает эвакуационные поезда из Житомира в направлении Львова
2 марта 2022 , 16:37Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Житомира. Первый поезд отправиться в Бердичев, далее в направлении Львова.
Поезда будут курсировать со 2 марта ежедневно.
Отправление из Житомира в 13:00. Следовательно, просят прибывать на вокзал города заранее.
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Проезд будет бесплатным.
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