Укрзализныця назначает ночной поезд Киев – Перемышль

Украинская железная дорога анонсирует новый ночной поезд в соседнюю Польшу. По маршруту Киев – Перемышль поезд отправится уже 11 июня.

Такую информацию сообщили в телеграмм-канале "Укрзалізниці". В частности, преслужба железной дороги сообщила расписание удобных сообщений из Польши в Австрию.

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По данным Укрзализныци, поезд будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, отправиться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21.

Приятным фактом будет то, что у пассажиров ночного рейса будет удобная пересадка на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

Австрия

Сообщается, что после прибытия в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 Перемышль – Вена – Грац .

В обратном направлении поезд № 104 Грац – Вена – Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03.

Другие города Польши

Псажы могут удобно пересесть на поезд Интерсити № 3804 Перемышль – Щецин . В частности, онкий курсирует через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

Еще один поезд № 73104 Вроцлав – Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Обратите внимание, что он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.



В обратном направлении можно воспользоваться поездами, курсирующими Польшей и Австрией, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль – Киев.

С 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам, бежавшим от российского вторжения, для поездок Польшей. Пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города:

В "Укрзалізниці" отметили, что другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.

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