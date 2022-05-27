Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці. Зокрема, преслужба залізниці повідомила розклад зручних сполучень з Польщі до Австрії.

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За даними Укрзалізниці, потяг вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21.

Приємним фактом буде те, що пасажири нічного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

Австрія

Повідомляється, що ️після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль – Відень – Грац.

У️ зворотньому напрямку поїзд № 104 Грац – Відень – Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03.

Інші міста Польщі

П️асажири можуть зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль – Щецин. Зокрема, вінкий курсує через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

Щ️е один потяг № 73104 Вроцлав – Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59. Зверніть увагу, що він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці.



У зворотному напрямку можна також скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль – Київ.

Важливо! З 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям, які втекли від російського вторгнення, для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

В Укрзалізниці зазначили, що інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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