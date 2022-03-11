Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда

Укрзализныця назначила дополнительные поезда из восточных областей в западные. Теперь людям будет проще эвакуироваться в безопасное место.

Поезда будут курсировать на регулярной основе. Один будет отправляться из Кременчуга, а другой – из Полтавы.

Важно За 15 дней войны Укрзализныця эвакуировала уже более 2 миллионов человек

Как будут курсировать новые поезда

№129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск. Отправляется из Кременчуга в 15:30, прибывает в Ивано-Франковск на следующий день в 09:40. Обратно отправляется в 16.38.

№149/150 Полтава – Черновцы отправляется в 15:21, а прибывает – в 12:30. Обратно из Черновцов отправляется в 14:13, а прибывает в 10:40.

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К теме смотрите видео, как несколько дней назад тысячи людей ждали поезд в Польшу из Львова: