Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.
Важливо За 15 днів війни Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 мільйони людей
Як курсуватимуть нові поїзди
№129/130 Кременчук – Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38.
№149/150 Полтава – Чернівці відправляється о 15:21, а прибуває – о 12:30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14:13, а прибуває о 10:40.
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До теми дивіться відео, як кілька днів тому тисячі людей чекали на потяг до Польщі зі Львова: