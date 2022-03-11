За 15 днів війни Укрзалізниця вже вивезла понад 2 мільйони людей, про це повідомляється в її телеграм-каналі.
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226 тисяч людей Укрзалізниця вивезла за кордон
- Найбільше пасажирів вивезли з Києва та Харкова. Нагадаємо, що ці міста постійно атакуються ворогом.
- Що стосується найпопулярнішого міжнародного маршруту, то українці найчастіше їдуть до Польщі.
Укрзалізниця продовжує подальшу евакуацію мирного населення та разом зі ЗСУ наближає Україну до перемоги. Дякуємо всім залізничникам за роботу!,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, Укрзалізниця вже розробляє план перевезення населення додому по завершенні бойових дій.
Раніше в Укрзалізниці розповіли про додаткові евакуаційні рейси Інтерсіті+. Поїзди відправлятимуться з Києва (Дарниці) та Дніпра. Додаткові рейси додали, зважаючи на ранкову статистику евакуаційного пасажиропотоку.
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