За 15 днів війни Укрзалізниця вже вивезла понад 2 мільйони людей, про це повідомляється в її телеграм-каналі.

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226 тисяч людей Укрзалізниця вивезла за кордон

  • Найбільше пасажирів вивезли з Києва та Харкова. Нагадаємо, що ці міста постійно атакуються ворогом.
  • Що стосується найпопулярнішого міжнародного маршруту, то українці найчастіше їдуть до Польщі.

Укрзалізниця продовжує подальшу евакуацію мирного населення та разом зі ЗСУ наближає Україну до перемоги. Дякуємо всім залізничникам за роботу!,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, Укрзалізниця вже розробляє план перевезення населення додому по завершенні бойових дій.

Раніше в Укрзалізниці розповіли про додаткові евакуаційні рейси Інтерсіті+. Поїзди відправлятимуться з Києва (Дарниці) та Дніпра. Додаткові рейси додали, зважаючи на ранкову статистику евакуаційного пасажиропотоку.

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Війна

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