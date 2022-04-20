Укрзализныця назначила на 20 апреля семь эвакуационных рейсов
20 апреля 2022 , 07:44Читати новину українською
Источник:сайт Укрзализныци
Поезда "Укрзализныци" продолжают перевозить украинцев с мест боевых действий в более безопасные. Укрзализныця на среду, 20 апреля, назначила семь эвакуационных рейсов.
Перевозчик предупреждает, что время отправки может меняться. Информацию обновляют ежедневно примерно в 00 часов.
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Какие эвакуационные рейсы назначили
Маршруты следуют с восточной Украины на западную. В частности:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород.
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