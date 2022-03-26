Сейчас вместе с чешской железной дорогой перевозчик решил назначить дополнительный эвакуационный рейс в Чехию. Он будет бесплатным.
Заметьте Из-за комендантского часа в Запорожье Укрзализныця меняет маршрут ряда поездов
Бесплатный эвакуационный рейс УЗ в Чехию
Так, 27 марта можно будет отправиться из Украины в чешский Богумин.
Поезд №911 Мостиска II – Богумин будет отправляться со станции Мостиска в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26.
В Укрзализныце посоветовали один из путей в Мостиск – электричкой из Львова, которая отбывает в 9:02 и прибывает на станцию Мостиска II в 11:03.
Международные эвакуационные рейсы на 26 марта
В Польшу:
- №35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- №715/716 Киев Пассажирский – Винница (11:25) – Пшемысль* в 08:30;
- №901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин) в 10:30;
- №814/813 Львов – Хелм в 17:02;
- №35/36 Одеса – Пшемысль о 18:22;
- №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм* в 19:13;
- №7616 Ягодин – Хелм в 22:25.
В Словакию:
- №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* в 11:35 (прибытие 13:49);
- №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице* в 16:50 (прибытие 18:13).
В Венгрию:
- в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*;
- №33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;
- №32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.
В Румынию:
- Одесса – Измаил – Исакча (Румыния) в 23:23;
В Австрию:
- №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена в 14:07.
Укрзализныця вернула платный проезд не эвакуационными и зарубежными рейсами. Поезда, на которые нужно купить билет, отмечены звездочками.
Следует отметить, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.
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