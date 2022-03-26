Зараз разом з чеською залізницею перевізник вирішив призначити додатковий евакуаційний рейс до Чехії. Він буде безплатним.

Зауважте Через комендантську годину в Запоріжжі Укрзалізниця змінює маршрут низки поїздів

Безплатний евакуаційний рейс УЗ до Чехії

Так, 27 березня можна буде вирушити з України до чеського Богуміна.

Потяг №911 Мостиська II – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська о 15:15 та прибуватиме до Богуміна о 21:26.

В Укрзалізниці порадили один зі шляхів добирання до Мостиськ – електричкою зі Львова, яка відбуває о 9:02, і прибуває на станцію Мостиська II об 11:03.

Зверніть увагу! Нещодавно УЗ запустила сайт для громадян, які намагаються виїхати із зони бойових дій. Усе про пасажирські перевезення на час війни, а також про регулярні рейси – можете переглянути за посиланням.

Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня

До Польщі:

№35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№715/716 Київ Пасажирський – Вінниця (11:25) – Пшемисль* о 08:30;

№901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до станції Ягодин) о 10:30;

№814/813 Львів – Хелм о 17:02;

№35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;

№67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм* о 19:13;

№7616 Ягодин – Хелм о 22:25.

До Словаччини:

№8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* об 11:35 (прибуття 13:49);

№961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* об 16:50 (прибуття 18:13).

До Угорщини:

протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;

№33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;

№32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.

До Румунії:​

Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія) о 23:23;

До Австрії:

№749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень о 14:07.

Зауважимо, Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами. Потяги, на які потрібно купити квиток, внизу позначені зірочками.

Слід зауважити, що усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

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