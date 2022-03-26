Зараз разом з чеською залізницею перевізник вирішив призначити додатковий евакуаційний рейс до Чехії. Він буде безплатним.
Зауважте Через комендантську годину в Запоріжжі Укрзалізниця змінює маршрут низки поїздів
Безплатний евакуаційний рейс УЗ до Чехії
Так, 27 березня можна буде вирушити з України до чеського Богуміна.
Потяг №911 Мостиська II – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська о 15:15 та прибуватиме до Богуміна о 21:26.
В Укрзалізниці порадили один зі шляхів добирання до Мостиськ – електричкою зі Львова, яка відбуває о 9:02, і прибуває на станцію Мостиська II об 11:03.
Міжнародні евакуаційні рейси на 26 березня
До Польщі:
- №35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- №715/716 Київ Пасажирський – Вінниця (11:25) – Пшемисль* о 08:30;
- №901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до станції Ягодин) о 10:30;
- №814/813 Львів – Хелм о 17:02;
- №35/36 Одеса – Пшемисль о 18:22;
- №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм* о 19:13;
- №7616 Ягодин – Хелм о 22:25.
До Словаччини:
- №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице* об 11:35 (прибуття 13:49);
- №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* об 16:50 (прибуття 18:13).
До Угорщини:
- протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*;
- №33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;
- №32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.
До Румунії:
- Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія) о 23:23;
До Австрії:
- №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень о 14:07.
Зауважимо, Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами. Потяги, на які потрібно купити квиток, внизу позначені зірочками.
Слід зауважити, що усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта.
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