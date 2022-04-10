Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием. Украинцев призвали следить за объявлениями на вокзале.

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График поездов для эвакуации

Со станции в Покровске:

239 Покровск – Тернополь 10:00;

235 Покровск – Черновцы 13:00;

241 Покровск – Львов 14:00;

233 Покровск – Львов 16:30;

Со станции в Славянске:

№45 Славянск – Ужгород 12:00;

№273 Славянск – Львов 14:00;

№ 137 Славянск – Хмельницкий 16:30;

№91 Славянск – Одесса 18:07.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, железной дорогой удалось эвакуировать 3,5 миллиона украинцев. Почти полмиллиона из них перевезли за границу.

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