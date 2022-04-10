Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием. Украинцев призвали следить за объявлениями на вокзале.

К теме Польская железная дорога упрощает правила бесплатного пользования поездами для украинцев

График поездов для эвакуации

Со станции в Покровске:

  • 239 Покровск – Тернополь 10:00;
  • 235 Покровск – Черновцы 13:00;
  • 241 Покровск – Львов 14:00;
  • 233 Покровск – Львов 16:30;

Со станции в Славянске:

  • №45 Славянск – Ужгород 12:00;
  • №273 Славянск – Львов 14:00;
  • № 137 Славянск – Хмельницкий 16:30;
  • №91 Славянск – Одесса 18:07.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, железной дорогой удалось эвакуировать 3,5 миллиона украинцев. Почти полмиллиона из них перевезли за границу.

Вас может заинтересовать – оккупант испугался украинского дрона: смотрите видео