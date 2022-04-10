Електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом. Українців закликали слідкувати за оголошеннями на вокзалі.

До теми Польська залізниця спрощує правила безкоштовного користування поїздами для українців

Графік поїздів для евакуації

Зі станції у Покровську:

239 Покровськ – Тернопіль 10:00;

235 Покровськ – Чернівці 13:00;

241 Покровськ – Львів 14:00;

233 Покровськ – Львів 16:30;

Зі станції у Слов'янську:

№45 Слов'янськ – Ужгород 12:00;

№ 273 Слов'янськ – Львів 14:00;

№ 137 Слов'янськ – Хмельницький 16:30;

№ 91 Слов'янськ – Одеса 18:07.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, залізницею вдалося евакуювати 3,5 мільйона українців. Майже півмільйона з них перевезли за кордон.

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