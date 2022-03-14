Укрзализныця обнародовала актуальную карту железнодорожного сообщения

Укрзализныця оказывает большую помощь украинцам в эвакуации. Она постоянно публикует актуальную информацию о железнодорожном сообщении и вокзалах, продолжающих работу.

На 14 марта перевозчик остается во всех регионах Украины, где это возможно.

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Актуальная информация о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов

Карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов / Фото Укрзализныця

Отметим, Укрзализныця с начала вооруженной агрессии России эвакуировала около 250 тысяч детей в безопасные точки Украины и за границу. Также перевозчик продолжает вывозить беременных женщин и пациентов, которые находятся в реанимации или травматологии.