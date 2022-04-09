Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 9 апреля

Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 9 апреля. В частности, они отправятся из Краматорска и Покровска на Донетчине.

Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Число погибших возросло до 52, а пострадавших – превысило сотню.

Заметьте Во Львов прибыли 2,5 тысячи эвакуированных из Краматорска

Однако глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что эвакуацию не будут прекращать. Он отметил, что подача эвакуационных поездов регулируется буквально в ручном режиме. Для этого идет постоянная связь, в частности, с министром инфраструктуры и руководителем Укрзализныци.

График эвакуационных поездов на 9 апреля

Краматорск

11:00 – 7842 Краматорск – Лозовая;

13:00 – 274/273 Краматорск – Львов;

14:00 – 7844 Краматорск – Лозовая;

16:00 – 276/275 Краматорск – Черновцы;

17:00 – 278/277 Краматорск – Тернополь.

Покровск

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;

12:30 – 7933 Покровск – Пятихатки;

14:30 – 7935 Покровск – Пятихатки;

15:30 – 7937 Покровск – Пятихатки;

16:30 – 7939 Покровск – Пятихатки;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Пятихатки

17:00 – 7901 Пятихатки – Львов;

19:00 – 7903 Пятихатки – Львов;

20:00 – 7905 Пятихатки – Львов;

21:00 – 7731 Пятихатки – Львов.

Львов

15:00 – 274/273 Львов – Полтава Южная;

17:02 – 814/813 Львов – Хелм;

19:30 – 278/277 Львов – Полтава Южная;

21:00 – 276/275 Львов – Полтава Южная.

Другие

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский.

11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород;

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

18:00 – 7827 Лозовая – Киев -Пассажирский;

21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пассажирский;

21:52 – 7616 Ягодин – Хелм;

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.