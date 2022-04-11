График назначенных поездов был опубликован в телеграм-канале перевозчика. В то же время, Укрзализныця информирует, что электропоезда будут назначены при необходимости диспетчерским расписанием, и призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзале.
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Список эвакуационных поездов на 11 марта
Со станции Покровск:
- №239 Покровск – Тернополь 11:00;
- №233 Покровск – Чоп 15:00;
- №235 Покровск – Черновцы 17:30.
Со станции Славянск:
- №45 Славянск – Ужгород 12:00;
- №273 Славянск – Львов 17:00.
Персонал Укрзализныци просит соблюдать правила безопасности пребывания на вокзале и следовать указаниям дежурного персонала.
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