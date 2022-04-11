Графік призначених поїздів опублікували у телеграм-каналі перевізника. Водночас Укрзалізниця інформує, що електропоїзди будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом та закликає пасажирів уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.

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Список евакуаційних поїздів на 11 березня

Зі станції Покровськ:

№239 Покровськ – Тернопіль 11:00;

№233 Покровськ – Чоп 15:00;

№235 Покровськ – Чернівці 17:30.

Зі станції Слов’янськ:

№45 Слов’янськ – Ужгород 12:00;

№273 Слов’янськ – Львів 17:00.

Персонал Укрзалізниці просить дотримуватися правил безпеки перебування на вокзалі та виконувати вказівки чергового персоналу.

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