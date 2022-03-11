Укрзализныця обновила карту железнодорожного сообщения

11 марта 2022 , 12:12
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Источник:

Укрзализныця

Ежедневно Укрзализныця актуализирует информацию о вокзалах, которые продолжают работать в условиях военного времени.

Так, на 11 марта, перевозчик обслуживает все регионы страны, где это позволяет ситуация. 

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Актуальная информация о железнодорожном сообщении

 
Как функционируют вокзалы 11 марта / Фото Укрзализныця  

 

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Автор: Юлія Бабич