Укрзализныця обновила карту железнодорожного сообщения
11 марта 2022 , 12:12Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Ежедневно Укрзализныця актуализирует информацию о вокзалах, которые продолжают работать в условиях военного времени.
Так, на 11 марта, перевозчик обслуживает все регионы страны, где это позволяет ситуация.
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Актуальная информация о железнодорожном сообщении
Как функционируют вокзалы 11 марта / Фото Укрзализныця
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