Вакуумные туалеты, качественное освещение, кондиционирование: Укрзализныця показала новые вагоны
Источник:Укрзализныця
В Укрзализныце показали фото обновленных вагонов. Там есть вакуумные туалеты, качественное освещение и кондиционирование.
В компании рассказали, что на маршруте поезда №7/8 Киев – Черновцы:
- обновляют наиболее социальный сегмент подвижного состава,
- добавляют недавно модернизированные плацкартные вагоны.
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Укрзализныця показала новенькие вагоны
В результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях Укрзализныци новые вагоны будут иметь:
- современную систему кондиционирования воздуха,
- вакуумные туалеты,
- качественное индивидуально управляемое освещение.
В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь сочетает фирменные вагоны для требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление,
– сообщили в компании.
Укрзализныця обновляет плацкартные вагоны / Фото УЗ
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Укрзализныця вносит изменения в расписание движения поездов в Польшу
Начиная с 8 сентября, польская железная дорога начнет ремонт путей на перемышльском направлении. Пассажирам рекомендуют своевременно корректировать свое расписание с учетом временных изменений.
Несмотря на ремонты вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет на около 100 благодаря новому рейсу на Хелм. А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования количество "польских" билетов вырастет сразу на 10%,
– рассказали в Укрзализныце.
Завершить ремонтные работы планируется в октябре.