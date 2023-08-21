Вакуумные туалеты, качественное освещение, кондиционирование: Укрзализныця показала новые вагоны

В Укрзализныце показали фото обновленных вагонов. Там есть вакуумные туалеты, качественное освещение и кондиционирование.

В компании рассказали, что на маршруте поезда №7/8 Киев – Черновцы:

обновляют наиболее социальный сегмент подвижного состава,

добавляют недавно модернизированные плацкартные вагоны.

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Укрзализныця показала новенькие вагоны

В результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях Укрзализныци новые вагоны будут иметь:

современную систему кондиционирования воздуха,

вакуумные туалеты,

качественное индивидуально управляемое освещение.

В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь сочетает фирменные вагоны для требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление,

– сообщили в компании.

Укрзализныця обновляет плацкартные вагоны / Фото УЗ

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Укрзализныця вносит изменения в расписание движения поездов в Польшу

Начиная с 8 сентября, польская железная дорога начнет ремонт путей на перемышльском направлении. Пассажирам рекомендуют своевременно корректировать свое расписание с учетом временных изменений.

Несмотря на ремонты вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет на около 100 благодаря новому рейсу на Хелм. А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования количество "польских" билетов вырастет сразу на 10%,

– рассказали в Укрзализныце.

Завершить ремонтные работы планируется в октябре.