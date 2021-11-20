Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда, которые будут курсировать с 12 декабря

Стартовала продажа билетов на поезда Укрзализныци, которые будут курсировать с 12 декабря. В общем запустили 19 пар новых поездов. Кроме того, еще 49 – собираются ускорить.

Новый график подарит украинцам 29 новых сообщений областных и региональных центров. В частности, речь идет о популярных туристических направлениях.

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В частности, появились 7 рейсов в Буковель. Среди них:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса – Рахов;

№125/126 Николаев – Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта.

Новый самый длинный рейс страны

Также в Украине появился новый самый длинный рейс: Мариуполь – Рахов. Поезд №5/6 каждый раз будет преодолевать 1806 километров. Продолжительность рейса – 21 час.

Какие поезда ускорят

№13/14 Киев – Солотвино – из Киева;

№77/78 Харьков – Мариуполь;

№84/83 Киев – Мариуполь;

№108/107 Одесса – Ужгород.

Количество рейсов в Буковель увеличат

Укрзализныця сообщила, что увеличит количество поездов в Буковель.

Кроме того, станцию Татаров переименуют в Татаров – Буковель. Именно эта станция является ближайшей к курорту. Их разделяют всего 15 километров. Путь преодолевают обычно за 20 минут.