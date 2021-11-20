Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда, которые будут курсировать с 12 декабря
Источник:Укрзализныця
Стартовала продажа билетов на поезда Укрзализныци, которые будут курсировать с 12 декабря. В общем запустили 19 пар новых поездов. Кроме того, еще 49 – собираются ускорить.
Новый график подарит украинцам 29 новых сообщений областных и региональных центров. В частности, речь идет о популярных туристических направлениях.
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В частности, появились 7 рейсов в Буковель. Среди них:
- №5/6 Мариуполь – Рахов;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №25/26 Одесса – Рахов;
- №125/126 Николаев – Рахов;
- №130/129 Кременчуг – Ворохта.
Новый самый длинный рейс страны
Также в Украине появился новый самый длинный рейс: Мариуполь – Рахов. Поезд №5/6 каждый раз будет преодолевать 1806 километров. Продолжительность рейса – 21 час.
Какие поезда ускорят
- №13/14 Киев – Солотвино – из Киева;
- №77/78 Харьков – Мариуполь;
- №84/83 Киев – Мариуполь;
- №108/107 Одесса – Ужгород.
Количество рейсов в Буковель увеличат
Укрзализныця сообщила, что увеличит количество поездов в Буковель.
Кроме того, станцию Татаров переименуют в Татаров – Буковель. Именно эта станция является ближайшей к курорту. Их разделяют всего 15 километров. Путь преодолевают обычно за 20 минут.