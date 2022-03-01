Согласно сообщению пресс-службы Укрзализныци, соответствующий рейс отправится 1 марта с вокзала Дарница – в 19:00. В целом, из-за нападения России эвакуировать готовы максимум людей из "горячих" точек Украины.

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В частности, Укрзализныця прицепит еще 2 дополнительных вагона к поезду Киев – Варшава – №67. Поезд будет отправлен с Киевского вокзала 1 марта в 19:13.

На фоне войны России против мирного населения Укрзализныця рассказала, куда лучше всего направляться людям, желающим покинуть Украину. Ехать попросили на коридоры со Словакией и Венгрией в Закарпатской области.

Однако есть сообщения, которые "отрезаны" из-за действий российского захватчика. Из-за обстрелов не работают некоторые вокзалы и отсутствует железнодорожное сообщение.

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