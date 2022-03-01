Згідно з повідомленням пресслужби Укрзалізниці, відповідний рейс відправиться 1 березня з вокзалу Дарниця – о 19:00. Загалом, через напад Росії, евакуювати готові максимум людей із "гарячих" точок України.

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Зокрема, Укрзалізниця причепить ще 2 додаткові вагони до поїзда Київ – Варшава – №67. Поїзд відправлять з Київського вокзалу 1 березня о 19:13.

На тлі війни Росії проти мирного населення Укрзалізниця розповіла, куди найкраще направлятися людям, які хочуть покинути Україну. Їхати попросили на коридори зі Словаччиною та Угорщиною, що у Закарпатській області.

Проте є сполучення, які наразі "відрізані" через дії російського загарбника. Через обстріли не працюють деякі вокзали і відсутнє залізничне сполучення.

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