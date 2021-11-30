Укрзализныця похвасталась новыми купейными вагонами: красноречивые фото
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця получила 5 новых купейных пассажирских вагонов. На это ранее выделили деньги из государственного бюджета.
С начала 2021 года компания уже получила 10 из 100 новых вагонов. Кроме этого, до конца года УЗ планирует получить еще таких 10.
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Чем особенные новые вагоны УЗ
Новые вагоны изготовили на Крюковском вагоностроительном заводе. Они будут курсировать по самому длинному в стране маршруту поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов. Он объединяет аж 16 городов. По обороту они также будут курсировать и в составе поезда №77/78 Харьков – Мариуполь.
Внутри в вагонах есть, в частности:
- пеленальные столики;
- экологически чистые туалеты;
- системы видеонаблюдения в общих зонах;
- системы современного кондиционирования воздуха;
- розетки и USB-порты
- сигнализацией в каждом пассажирском купе.
В новых вагонах есть больше места для багажа. В каждом купе есть пульт, регулирующий освещение (предложено 4 режима). Также пассажиры смогут воспользоваться кнопкой вызова проводника и следить за индикатором, который покажет, занят туалет или нет.
Как выглядят новые пассажирские вагоны / Фото УЗ
Отметим, что в 2021 году из государственного бюджета было выделено 3 миллиарда гривен, чтобы обновить движимый состав для пассажирских перевозок. Это происходит в рамках программы "Большая стройка". Уже в 2022 году у отечественного производителя должны заказать еще 200 вагонов.