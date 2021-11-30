Від початку 2021 року компанія вже отримала 10 зі 100 нових вагонів. Крім цього, до кінця року УЗ планує отримати ще таких 10.

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Чим особливі нові вагони УЗ

Нові вагони виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі. Вони курсуватимуть на найдовшому у країні маршруті поїзда №5/6 Маріуполь – Ворохта, Рахів. Він поєднує аж 16 міст. По обороту вони також курсуватимуть й у складі поїзда №77/78 Харків – Маріуполь.

Всередині у вагонах є, зокрема:

сповивальні столики;

екологічно чисті туалети;

системи відеоспостереження у загальних зонах;

системи сучасного кондиціонування повітря;

розетки та USB-порти

сигналізацією у кожному пасажирському купе.

У нових вагонах є більше місця для багажу. В кожному купе є пульт, який регулює освітлення (запропоновано 4 режими). Також пасажири зможуть скористуватися кнопкою виклику провідника та слідкувати за індикатором, який покаже, зайнята вбиральня чи ні.

Який вигляд мають нові пасажирські вагони / Фото УЗ

Зазначимо, що у 2021 році з державного бюджету було виділено 3 мільярди гривень, аби оновити рухомий склад для пасажирських перевезень. Це відбувається у рамках програми "Велике будівництво". Вже у 2022 році у вітчизняного виробника мають замовити ще 200 вагонів.